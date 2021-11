En direction des records historiques avant la Fed 02/11/2021 | 11:42 Laurent Polsinelli 02/11/2021 | 11:42 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6944 PTS

Après un début de séance baissier dans le sillage des places asiatiques, le CAC40 a rapidement repris le chemin de la hausse, et vient d'inscrire un nouveau record annuel en attendant la Fed demain.

L'indice parisien progresse désormais de 0.39% à 6920 points tandis que le S&P500 se maintient à l'équilibre en préouverture.



Les financières et les valeurs liées aux matières premières restent mal orientées. Worldline récupère 2.6%, signant ainsi la plus forte hausse, suivie par Téléperformance (+2%), Dassault Systèmes (+1.8%) et Hermès (+1.4%).



Du côté des statistiques, l'indice PMI manufacturier est ressorti )à 58.3 en zone euro (58.5 précédemment). Aucun chiffre n'est au programme en deuxième partie de séance.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 conserve une dynamique positive en données horaires au-dessus des 6859 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. L'indice se dirige désormais vers les 6944 points, plus haut historique datant de septembre 2000.

