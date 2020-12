En hausse après la ratification du plan américain 28/12/2020 | 08:28 Jordan Dufee 28/12/2020 | 08:28 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 28/12/2020 | 08:28

Opinion : Positive au dessus de 5478 PTS

Objectif de cours : 5600 PTS

A l’issue d’une séance écourtée en raison des festivités de Noël, le CAC40 a fait du surplace jeudi dernier dans des volumes anecdotiques. Sur le front des valeurs, les variations sont restées étroites. Tachons de relever la progression de Peugeot, seul titre à progresser de plus de 1%. A la baisse, STMicro et Veolia ont cédé 1.1%. Les indices américains ont quant à eux pris un petit peu plus de hauteur, saluant l’accord sur le Brexit. Le Dow Jones a gagné 0.23% tandis que le S&P500 et le Nasdaq100 se sont respectivement adjugé 0.35% et 0.46%. Restons aux Etats-Unis où Donald Trump a finalement signé cette nuit l'accord de soutien négocié entre les démocrates et les républicains, après avoir menacé de ne jamais le faire. Ce dénouement est salué par les investisseurs ce matin, en témoigne l’orientation des cours en préouverture, qui milite pour une ouverture du CAC40 en hausse de 0.8% Aucune statistique économique de premier plan ne figure à l'agenda de la journée. Graphiquement, l'indice français a entièrement comblé son "trou d'air" du 21 décembre. Le mouvement de reprise devrait s'intensifier pour tester les prochaines résistances en données horaires, qui se situent respectivement à 5582 et 5600 points.

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 KERING SA 569.9 3.11% CARREFOUR 13.985 2.53% SAINT-GOBAIN 38.11 1.98% DASSAULT SYSTÈMES SE 166.45 1.90% STMICROELECTRONICS N.V. 30.53 1.80% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 65.6 -0.03% RENAULT 36.445 -0.42% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.