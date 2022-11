En hausse avant les minutes de la BCE 24/11/2022 | 11:06 Laurent Polsinelli 24/11/2022 | 11:06 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6660 PTS/ 6720 PTS

Contrairement à la préouverture, les places européennes se sont assez nettement orientées à la hausse ce matin, en attendant les minutes de la BCE à 13h30.

Les minutes de la Fed ont été bien accueillies hier, laissant entendre que le rythme de remontée des taux devrait s’atténuer, après quatre resserrements consécutifs de 75 points de base.



Au niveau macroéconomique, l’indice IFO était meilleur que prévu en Allemagne (86.3 contre 84.5 le mois dernier). Aucune statistique majeure ne sera publiée en deuxième partie de séance en Wall Street restera fermée pour Thanksgiving.



A la mi-séance, le CAC40 progresse de 0.55 à 6715 points.



En données horaires, la dynamique demeure clairement haussière au-dessus des 6660 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures et la première cible haussière des 6715 points vient d’être atteinte. De nouveaux plus hauts journaliers devraient permettre à l'indice de rallier les 6759 points. A court terme, on suivra donc la sortie des 6720/6660 points.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.