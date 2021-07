En hausse dans le sillage de Wall Street 01/07/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 01/07/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6470 PTS/ 6551 PTS

Au terme d'une séance volatile, le CAC40 a terminé en baisse de 0.91% à 6507 points hier, avec le regain d'inquiétudes au sujet de la crise sanitaire.

Renault a perdu 2.85%, Kering 2.31%, Michelin 2.2% et Atos 2.21. Après trois séances de baisse, Airbus a signé la meilleure performance (+1.84%), suivie par Orange (+0.54%).



Outre-Atlantique, les statistiques du jour ont été bien accueillies. L'ADP a fait état de 692K créations d'emplois dans le privé (consensus 555K), les promesses de ventes de logements bondissent de 8% et les stocks pétroliers reculent de 6.7M.

Les indices américains ont finalement terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones récupère 0.61% à 34502 points, le S&P500 signe un nouveau plus haut, avec +0.13% à 4297 points tandis que le Nasdaq100 cède 0.12%.



Dans l'attente de l'indice PMI manufacturier en zone euro et du taux de chômage, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.5%.



Techniquement, le marché parisien conserve une dynamique négative en données horaires sous les 6551 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul le dépassement de ce niveau autoriserait le scénario d'un rebond technique avec les 6600 points comme premier objectif.







© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.