En hausse dans le sillage de Wall Street 26/08/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 26/08/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6319 PTS/ 6440 PTS

Après un démarrage en fanfare et un gain de 0.8% dans les premiers échanges, le CAC40 a rapidement rendu ses gains, dans un contexte de prudence avant notamment l'intervention de Jerome Powell à Jackson Hole. L'indice parisien a finalement clôturé en baisse de 0.08% à 6381 points.



Les statistiques du jour étaient néanmoins supérieures aux attentes. En Allemagne, le PIB a progressé de 0.1% au second trimestre (+0.8% au T1). Outre-Atlantique, le PIB recule de 0.6% (-0.9%) en première estimation) et les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent à 243K (250K attendues et 245K précédemment).



Les indices américains ont quant à eux terminé en vive hausse, à l'image du Nasdaq100 qui engrange 1.75%. Le S&P500 a gagné 1.41% à 4199 points et le Dow Jones 0.98% à 33291 points.



La bourse de Paris devrait ainsi ouvrir en territoire positif aujourd'hui (+0.4%).

Graphiquement, l'indécision reste forte. Il faudra surveiller la sortie des 6319/6440 points pour renouer avec une dynamique affirmée.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 SANOFI 81.89 1.79% PUBLICIS GROUPE SA 49.37 0.18% VIVENDI SE 9.038 0.02% RENAULT 27.405 -3.27% ESSILORLUXOTTICA 151.9 -3.34% TELEPERFORMANCE SE 289 -3.54% HERMÈS INTERNATIONAL 1336.5 -3.71% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 51.57 -4.34% Heatmap : Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.