En hausse dans les premiers échanges

En l'absence d'actualité majeure, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.14% à 6687 points hier, impactée par le repli de Wall Street, en attendant les décisions de banques centrales la semaine prochaine.

Le marché reste préoccupé par les récentes statistiques américaines meilleures que prévu qui laissent craindre une poursuite du durcissement monétaire de la Fed.



Du côté des valeurs, Bouygues a gagné 1.76%, Carrefour 1.5%, Thalès 1.31% et Orange 1.08% tandis qu'Eurofins a cédé 3.19%, Dassault Systèmes 2.31%, Worldline 2.16% et Cap Gemini 1.99%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en nette baisse pour la seconde séance d'affilée, faisant suite au bon rapport mensuel sur l'emploi et l'accélération de l'activité dans le secteur des services. Le Dow Jones a perdu 1.03% à 33596 points, le S&P500 a cédé 1.44% à 3941 points et le Nasdaq100 2.01%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.1% profitant de l'annonce de l'allégement des mesures de restrictions en Chine.

Graphiquement, pas de changement, nous maintenons pour le moment un biais baissier sous les 6730 points avec les 6644/6616 points comme principaux objectifs.

La séance sera rythmée par le PIB en zone euro à 11h puis la productivité américaine à 14h30 et les stocks pétroliers à 16h30.