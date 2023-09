En attendant les données sur l'inflation américaine mercredi et la décision de la BCE sur les taux jeudi, l'Europe a débuté la semaine sur une note positive, soutenue notamment par le secteur bancaire et l'automobile. Le CAC40 a pour sa part terminé en hausse de 0.52% à 7278 points hier, en l'absence de publication macroéconomique majeure.



Du côté des valeurs, Stellantis s'est adjugée 2.21%, Alstom 1.94%, BNP Paribas 1.85%, Société Générale 1.72% et Renault 1.53% tandis que Legrand a perdu 2.89%, Airbus 1.31% et STM 0.72%.



Les indices américains ont également repris de la hauteur, à la faveur de la bonne orientation des technologiques et de Tesla (+10.09%). Le Dow Jones a gagné 0.25% à 34663 points, le S&P500 a progressé de 0.67% à 4487 points et le Nasdaq100 de 1.19%.



Le marché parisien devrait ainsi afficher un gain de 0.2% ce matin.

En données horaires, la dynamique est positive au-dessus des 4246 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. A très court terme, on attendra la sortie des 7246/7316 points pour agir.