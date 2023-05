Portée par les technologiques, les pétrolières et les bancaires, suite aux bons résultats de Société Générale (+1.19%), la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.45% à 7414 points vendredi dernier. Elle affiche néanmoins une perte hebdomadaire de 0.24%.



Sur le front des valeurs, Téléperformance a gagné 2.98%, Alstom 2.34%, BNP Paribas 1.99%, Cap Gemini et STM 1.9% tandis qu'Unibail a cédé 1.53%, Eurofins 0.99% et Hermès 0.67%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé dans le rouge, réagissant à la dégradation de la confiance des ménages américains (Indice du Michigan à 57.7 contre 63.5 précédemment) et à l'impasse des négociations sur le plafond de la dette. Le Dow Jones s'est effrité de 0.03% à 33300 points, le S&P500 a perdu 0.16% à 4124 points et le Nasdaq100 a reculé de 0.37%.



La remontée de Wall Street en fin de séance devrait néanmoins permettre au CAC40 d'ouvrir en hausse de 0.2% aujourd'hui.

Techniquement, le CAC40 a une nouvelle fois échoué sous la zone des 7460 points et poursuit ainsi son mouvement de consolidation horizontal. Il faudra toujours surveiller la sortie des 7316/7463 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir et le seuil des 7381 points fera office de pivot en intraday.