A l'issue d'une séance volatile, le CAC40 a terminé en baisse de 0.65% à 7316 points hier, malmené par Pernod Ricard (-6.74%) et le repli des valeurs du luxe.

Les données sur l'inflation française (+4.8% contre +4.3% précédemment) et en zone euro (+5.3% contre +5.1% le mois dernier) ont également incité les opérateurs à la prudence.

Téléperformance a engrangé 2.12%, Veolia 1.66%, Unibail 1.29% et Airbus 1.15% tandis que LVMH a perdu 2.71%, Hermès 1.58% et L'Oréal 1.05%.

Outre-Atlantique, l'indice Core PCE était conforme aux attentes à +0.2%, soit +3.3% en rythme annuel par rapport à 3% le mois précédent. Les revenus des ménages progressent de 0.2% mais les dépenses des ménages de 0.8% (+0.6% en juin).

Les indices américains ont néanmoins clôturé en ordre dispersé, le Nasdaq100 a grappillé 0.25% tandis que le S&P500 a perdu 0.16% et le Dow Jones 0.48%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.2% ce matin, avant les indices Flash PMI manufacturiers en zone euro et le rapport mensuel sur l'emploi américain. Le consensus table sur un taux de chômage à 3.5%, avec 169K créations de postes et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



Graphiquement, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. La dynamique s'est quelque peu dégradée mais seul l'enfoncement des 7316 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 7265 points dans un premier temps.