En hausse de 0.3% après la Fed

Objectif de cours : 6122 PTS

Profitant de quelques achats à bon compte, après la forte baisse de ces dernières séances, le CAC40 a repris des couleurs hier et clôturé en hausse de 1.36% à 6030 points, en attendant le verdict de la Fed sur les taux.

Les statistiques du jour étaient globalement sous les attentes, avec une production industrielle en hausse de seulement 0.4% en zone euro et une balance commerciale en baisse de 31.7B. Aux Etats-Unis, les ventes au détail ont progressé de 0.5% (consensus 0.7%), l'indice Empire State manufacturier est ressorti à -1.2 (contre 2.4 attendu et -11.6 le mois dernier) et les prix à l'importation étaient en hausse de 0.6% (1.1% attendu et 0.4% précédemment).



Sur le front des valeurs, Renault a gagné 4.7%, STM 3.7%, Worldline 3.7% et Safran 3.4%, tandis que Total a cédé 1% dans le sillage des cours pétroliers et Danone a perdu 0.7%.



Comme anticipé ces derniers jours après le nouveau pic de l'inflation, la Réserve Fédérale a relevé de 75 points de base ses taux directeurs. La Fed a dit s'attendre à un ralentissement économique et une hausse du chômage ces prochains mois et a ouvert la voie à une hausse de 50 ou 75 points de base en juillet, précisant qu'un relèvement de 75 points de base ne deviendrait pas la norme.

Ces annonces ont été bien accueillies à Wall-Street, les grands indices ayant rapidement accéléré à la hausse. Le Dow Jones a clôturé sur un gain de 1% à 30668 points, le S&P500 s'est adjugé 1.46% à 3789 points et le Nasdaq100 2.49%. Le CAC40 devrait ainsi poursuivre sur sa lancée de la veille, avec un gain initial de 0.3%.

En données horaires, un mouvement de rattrapage se met en place. Les premières cibles haussières sont fixées à 6122/6177 points, bornes d'un gap laissé ouvert lundi.

