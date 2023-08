En attendant la réunion de Jackson Hole qui débutera jeudi, la bourse de Paris a débuté la semaine sur une note positive, profitant de la bonne orientation de l'automobile, des technologiques et des pétrolières. Le CAC40 a toutefois réduit par deux ses gains en deuxième partie de séance, pour finalement clôturer en hausse de 0.45% à 7196 points.



Sur le front des valeurs, Renault s'est adjugée 1.88%, Stellantis 1.81%, Kering 1.2% et Cap Gemini 1.12% tandis qu'Unibail a cédé 1.27%, Worldline 1.05% et Legrand 0.61%.



Hormis le Dow Jones qui a perdu 0.11% à 33463 points, les autres indices américains ont terminé dans le vert sur fond d'achats à bon compte, malgré les tensions persistantes sur le marché obligataire. Le Nasdaq100 a gagné 1.65% à 14936 points et le S&P500 0.69% à 4399 points.



Le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de reprise aujourd'hui, les contrats Futures suggérant un gain initial de 0.3%.

En données horaires, un rebond semble se mettre en place. On suivra désormais de près la sortie des 7180/7260 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.