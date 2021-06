En hausse de 0.3% dans les premiers échanges

A l’issue d’une séance sans grand relief, en l’absence de New York et Londres, le CAC40 a inscrit un nouveau record annuel en début de journée (6496 points) avant de subir quelques prises de bénéfices et clôturer en baisse de 0.57% à 6447 points.

Les volumes de transaction sont restés particulièrement faibles, avec à peine 1.96 million d'euros échangés sur les principales composantes de la cote.

ArcelorMittal et Stellantis se sont néanmoins distinguées, avec des gains de 1.5% et 1.1% alors qu’Unibail et Airbus fermaient la marche, les deux titres cédant respectivement 1.4% et 1.2%.



L'OCDE a par ailleurs revu à la hausse ses prévision de croissance en Europe, de 3.8% à 4,3% pour 2021 et 4,4% pour 2022.

Aujourd'hui, dans l'attente du retour de Wall Street et de la publication des indices PMI en zone euro, ainsi que de l'indice CPI, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.



En données horaires, l'indice parisien montre quelques signes d'essoufflement au contact des 6500 points. La dynamique demeure néanmoins positive et seul un retour sous les 6420 points militerait pour l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur en direction des 6375 points puis 6351/6343 points.