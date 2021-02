En hausse de 0.5% à l'ouverture 10/02/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 10/02/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

En l'absence d'actualité majeure, les opérateurs gardant par ailleurs les yeux rivés sur les négociations au sujet du plan de relance américain, le CAC40 a marqué une pause hier, clôturant en légère hausse de 0.1% à 5691 points.

Unibail a engrangé 3.35%, Téléperformance 1.74%, LVMH et Hermès 1.7%, tandis que Total et Renault ont subi les plus lourds dégagements, avec des pertes respectives de 1.7% et 1.66%.



Aux Etats-Unis, les indices ont eux aussi repris leur souffle après la forte progression de ces dernières séances, clôturant en timide baisse. Le Dow Jones s'est effrité de 0.03% à 31375 points, le S&P500 de 0.11% à 3911 points et le Nasdaq100 de 0.06%.



Dans l'attente de quelques statistiques américaines (indice CPI, stocks des grossistes et stocks pétroliers) mais aussi de l'intervention de Jerome Powell à 20h, le marché parisien devrait ouvrir en hausse de 0.5% aujourd'hui. D'un point de vue technique, la configuration demeure inchangée. On attendra désormais la sortie des 5673/5721 points pour mettre à profit une poursuite du mouvement en cours en direction des 5750 points voire 5800 points par extension, ou au contraire, l'amorce d'une consolidation en direction des 5627/5600 points.

