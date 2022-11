En hausse de 0.5% à l'ouverture

La multiplication des manifestations en Chine contre les restrictions sanitaires ont lourdement pesé sur la tendance hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 0.7% à 6665 points.

Au niveau des valeurs, Téléperformance a gagné 1.7%, Hermès 1.18%, L'Oréal 0.7% et Sanofi 0.4% tandis qu'Airbus a décroché de 5.68%. Saint Gobain a perdu 2.42%, STM 2.26% et Dassault Système 2.11%.



Inquiétés par les répercussions des manifestations sur la deuxième économie mondiale mais aussi par les propos de plusieurs membres de la Fed indiquant que les taux pourraient être relevés davantage que ne l'anticipent les marchés, Wall Street a trébuché. Le Dow Jones a clôturé en forte baisse de 1.45% à 33849 points, le S&P500 a cédé 1.54% à 3963 points et le Nasdaq100 1.58%.

Sur le plan macroéconomique, la semaine est particulièrement fournie. Aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance de l'indice Case Shiller à 15h puis de l'indice du Conference Board à 16h.

Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en légère hausse de 0.5%.

En données horaires, le marché parisien amorce un mouvement de consolidation mais seule la rupture des 6616 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 6576 points.