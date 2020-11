En hausse de 0.5% avant Wall-Street 11/11/2020 | 11:58 Laurent Polsinelli 11/11/2020 | 11:58 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 11/11/2020 | 11:58

Opinion : Négative sous les 5465 PTS

Objectif de cours : 5320 PTS

L'effet Pfizer reste toujours présent à Paris pour cette journée fériée, à l'image du CAC40 qui progresse de 0.47% à 5444 points aujourd'hui, après +1.55% hier et +7.57% lundi.

Les foncières et les banques subissent quelques prises de bénéfices, les opérateurs arbitrant au profit de valeurs à caractère plus défensif comme la santé, la distribution.. Sanofi progresse de 2.8%, LVMH gagne 2.2% et Carrefour 1.8%.



Outre-Atlantique, le S&P500 est attendu en hausse de 0.7% en l'absence de publication macroéconomique.



Techniquement, le CAC40 revient aujourd'hui à proximité de la zone de résistance majeure des 5465 points que l'on retrouve en données journalières. Cette zone de cours pourrait servir de prétexte à quelques prises de bénéfices, après 20% de hausse en ligne droite. 11/11/2020 | 11:58 Laurent Polsinelli 11/11/2020 | 11:58 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.