En hausse de 0.50% à la mi-séance 21/12/2021 | 11:42 Jordan Dufee

Objectif de cours : 6960 PTS

Le marché parisien a gommé une grande partie de ses pertes de la veille mais perd du terrain depuis l’ouverture puisqu’il ne progresse plus que de 0.50% à la mi-séance. Après le coup de crispation de la veille, les investisseurs semblent désormais faire preuve d’attentisme en restant focalisé sur l’évolution de la situation sanitaire en Europe. Sur le front des valeurs, Vivendi progresse de plus de 3% suite à l’offre de l’armateur MSC, qui lorgne les activités logistiques du groupe Bolloré en Afrique. Dans le même registre, Arcelor (3.30%) et Unibail (+3.70%) reprennent également de la hauteur. D’un point de vue technique, les cours viennent de réaliser un « pullback » sur l’ancienne résistance, qui fait désormais office de support à 6885 point. Les acheteurs gardent ainsi la main à très court terme tant que ce niveau est sauvegardé.

