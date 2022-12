En hausse de 0,50% à la mi-séance 19/12/2022 | 11:04 Jordan Dufee 19/12/2022 | 11:04 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris rebondit à la mi-séance, portée notamment par la hausse de TotalEnergies (+2,60%), qui progresse ce matin grâce à la bonne tenue des cours pétroliers. Le Brent, qui s'échangeait autour de 74 USD la semaine dernière, tutoie désormais la ligne des 80 USD. Du côté des statistiques économiques, l'indice Ifo de confiance des affaires en Allemagne est ressorti à 88.6 points, soit un point de plus par rapport au consensus des économistes (87.6 points). Par ailleurs, les indices américains sont attendus en hausse de 0,35% à la mi-journée. Graphiquement, le CAC40 a rallié ce matin la zone des 6505 points. Il faudra toutefois déborder la moyenne mobile à 20 heures afin de pouvoir se donner un nouvel élan pour atteindre les 6550 points. En attendant, les cours pourraient consolider à plat entre 6430 et 6505 points.

