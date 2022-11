En hausse de 0,6% à la mi-séance 11/11/2022 | 11:25 Jordan Dufee 11/11/2022 | 11:25 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris progresse de 0,60% à la mi-séance, à 6600 points. Le moral des investisseurs s'est nettement amélioré grâce à une inflation moins élevée que prévu aux Etats-Unis en octobre, qui pourrait inciter la Réserve fédérale à ralentir le rythme de son resserrement monétaire. Du côté des valeurs, Unibail (+4,51%), ArcelorMittal (+4,12%) et Dassault Systèmes (+3,87%) poursuivent leur rebond tandis que Thalès (-6,23%) inscrit le plus fort recul du CAC40, devant Teleperformance (-3,0%), dont la cotation a repris ce matin. Au chapitre des statistiques économiques, place à 16h00 à l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan de novembre. D'un point de vue graphique, les cours marquent une pause après avoir atteint la ligne des 6636 points. Une séquence de consolidation peut prendre forme jusqu'à 6570 points. Les acheteurs gardent touetois la main à très court terme, comme en témoigne l'orientation des différentes moyennes mobiles en données horaires.

