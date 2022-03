En hausse de 0.6% pour terminer la semaine 11/03/2022 | 08:03 Laurent Polsinelli 11/03/2022 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Après avoir engrangé 7.13% mercredi, la bourse de Paris a reperdu 2.83% à 6207 points hier, plombé par l'absence d'avancée diplomatique et le ton plus dur de la BCE. La banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés mais indiqué qu'elle mettrait fin plus rapidement que prévu à ses achats nets d'actifs, afin de tenir compte d'une inflation élevée. Elle table désormais sur une inflation de 5.1% cette année en zone euro (contre 3.2% précédemment). Du côté des valeurs, peu de titres surnagent. Vivendi progresse de 1.47%, Carrefour gagne 1.02%, Thalès 0.95%, Unibail 0.73% et Orange 0.57%. Parmi les plus fortes baisses, Crédit Agricole a perdu 7.45%, Stellantis 6.95%, Alstom 6.19% et Société Générale 5.866%. Outre-Atlantique, les indices américains ont clôturé en légère baisse alors que l'inflation américaine a atteint 7.9%, un plus haut de 40 ans. Le Dow Jones a perdu 0.34% à 33174 points, le S&P500 a cédé 0.43% à 4259 points et le Nasdaq100 1.1%.



Pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.6%. En données horaires, pas de changement, on suivra de près la sortie des 6120/6390 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

