En hausse de 0.7%, Wall Street fermée pour la fête nationale

A l 'issue d'une séance volatile, le CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.14% à 5931 points vendredi dernier, toujours impacté par les tensions inflationnistes et les craintes de récession.

Le redressement initial de Wall Street avait permis à l'indice parisien de reprendre de la hauteur (plus haut à 5975 points), mais les statistiques de 16h ont de nouveau engendré des dégagements sur les actifs risqués (ISM manufacturier à 53 contre 56.1 précédemment, dépenses de construction en baisse de 0.1%).



Du côté des valeurs, Airbus s'est adjugé 3.02%, Thalès 2.65%, Renault 2.37% et Engie 2.08% tandis que STM a perdu 3%, Bouygues 1.84% et Schneider Electric 1.45%.



Les indices américains ont quant à eux repris le chemin de la hausse en fin de journée, sur fond d'achats à bon compte avant un long week end. New York restera en effet fermé ce lundi pour l'Independence Day.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 1.05% à 31097 points, le S&P500 a gagné 1.06% à 3825 points et le Nasdaq100 0.71%.



Le marché parisien devrait ainsi débuter la semaine du bon pied, les contrats Futures s'inscrivant pour le moment en hausse de 0.7%.



En données horaires, pas de changement, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation. Seule la sortie des 5830/6000 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.