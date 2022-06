En hausse de 0,7% à l'ouverture 06/06/2022 | 08:33 Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz 06/06/2022 | 08:33 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6550 PTS

Déçu par un rapport mensuel sur l'emploi moins bon que prévu, la bourse de Paris a terminé en timide baisse de 0.23% à 6485 points vendredi, à la faveur de la bonne des valeurs technologiques. La baisse enregistrée sur la séance de vendredi aura empêché les indices américains d’enchaîner une seconde semaine de rebond. Le taux de chômage américain est ressorti en hausse à 3.6%, avec 390K créations d'emplois non agricoles (consensus 325K), avec un salaire horaire en hausse de 0.3%. Outre la crainte d'une hausse brutale des taux d'intérêt, Tesla et Apple pèse sur les indices. Le Dow Jones a perdu 1.05% à 32900 points, le S&P500 a perdu 1.63% à 4109 points et le Nasdaq100 a finis en baisse de 2.67% 12548 points vendredi.



Ce matin, les contrats Futures sont en hausse de 0,7%. D'un point de vue technique, le CAC40 est dans un rangeante 6538/6389. Seul un retour sous l bas du canal a 6389 points militerait pour un plus bas en direction des 6300 points. A contrario, le dépassement des 6538 points ouvrirait la voie aux 6600points.

