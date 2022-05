En hausse de 0.7% après le retournement de Wall Street 03/05/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 03/05/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en baisse de 1.66% à 6425 points hier, après avoir connu un flash Krach vers 10h parti des bourses nordiques et lié à une erreur de transaction d'un trader chez Citigroup. Le CAC40 a ainsi brièvement frôlé les 6300 points avant de réduire nettement ses pertes.



Du côté des valeurs, seules Carrefour (+1.14%) et Unibail (+0.12%) surnagent. A l'opposé, ArcelorMittal a perdu 4.05%, Safran 3.47%, Schneider Electric 3.46% et Téléperformance 3.3%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice PMI manufacturier est ressorti à 55.5 en zone euro et à 59.2 aux Etats-Unis (consensus 59.7). Les dépenses de constructions progressent de seulement 0.1% et l'ISM manufacturier recule à 55.4 (57.1 précédemment).



Outre-Atlantique, après avoir creusé leurs pertes après la cloche parisienne, les indices américains se sont retournés à la hausse durant la dernière heure de cotation, dans le sillage des valeurs technologiques. Le Dow Jones a finalement clôturé en hausse de 0.26% à 33061 points, le S&P500 a gagné 0.57% à 4155 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.72%.



Ce matin, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs et ouvrir en hausse de 0.7%.

En données horaires, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 6474 points, borne basse du gap ouvert hier. Le franchissement de ce niveau serait de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 6523 points puis 6600 points.

