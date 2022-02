En hausse de 0.7% malgré Wall Street 04/02/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 04/02/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en baisse de 1.54% à 7005 points, après la décision de la Banque d'Angleterre de relever son taux de 25 points et base et le statu quo de la BCE.

Christine Lagarde a toutefois indiqué que le niveau d'inflation, qui a atteint un record en janvier en zone euro (+5.1%), devrait rester élevé plus longtemps que prévu, avant de s'atténuer au cours de 2022. Ces propos ont également fait bondir l'euro, désormais à 1.146 USD.



Sur le front des valeurs, quelques titres se sont démarqués. Renault a gagné 2.5%, Société Générale 1.7%, Engie 1.5% alors que Worldline a décroché de 4.5%, STM a perdu 4% et Cap Gemini 3.9%.



Dans le sillage des valeurs technologiques, les indices américains ont accentué leurs pertes tout au long de la séance. Le Nasdaq100 a chuté de 4.22%, avec notamment Meta (-26.39%), Alphabet (3.3%), Microsoft (-3.8%). Le Dow Jones a perdu 1.45% à 35111 points et le S&P500 2.44% à 4477 points. Pour cette dernière séance de la semaine, le CAC40 devrait néanmoins reprendre quelques points à l'ouverture, les contrats Futures suggérant un gain initial de 0.7%.



En données horaires, l'indice parisien a rallié hier une première cible baissière vers 7000 points. Sous ce niveau, les 6946 points seraient alors en ligne de mire.

