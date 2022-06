En hausse de 0.8% à l'ouverture 28/06/2022 | 08:52 Laurent Polsinelli 28/06/2022 | 08:52 Envoyer par e-mail :

A l’issue d’une séance volatile et après avoir culminé au-delà des 6150 points avec la détente des rendements obligataires (+3.23% vendredi dernier), le CAC40 a finalement subi de nouveaux dégagements ce lundi et terminé en baisse de 0.43% à 6047 points (plus haut à 6156 points).



Au niveau des valeurs, ArcelorMittal a gagné 2.58%, Renault 2.27% et Veolia 2.13% alors que Safran a perdu 2.24%, Essilor 2.2%.



Les statistiques de jour étaient quant à elles meilleures que prévu, avec des commandes de biens durables en hausse de 0.7%, tout comme les promesses de ventes de logements (consensus -3.5%).



Après la cloche parisienne, les grands indices américains ont finalement repris le chemin de la baisse. Le Dow Jones a perdu 0.2% à 31438 points, le S&P500 et le Nasdaq100, respectivement 0.3% et 0.81%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en hausse de 0.8% ce matin.

En données horaires, le CAC40 consolide après son récent rebond. A court terme, on attendra la sortie des 6000/6156 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

