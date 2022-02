En hausse de 0.8% après Wall Street et l'Asie 09/02/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 09/02/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Après avoir gagné jusqu'à 1% en début de journée, le CAC40 a peu a peu réduit ses gains hier, pour finalement terminer en hausse de 0.27% à 7028 points, la tendance restant alourdie par les craintes de resserrements monétaires et les légères tensions sur les rendements obligataires.

Sur le front des valeurs, Unibail a signé la plus forte hausse de l'indice (+3.12%), suivie par Arcelor Mittal (+2.97%), Vinci (+2.49%) et Airbus (+2.39%). A l'opposé, Eurofins cède 3.21%, Worldline 2.39% et Dassault Systèmes 2.34%.



Les indices américains ont eux aussi terminé dans le vert, soutenus notamment par le compartiment des technologiques. Le Dow Jones a gagné 1.06% à 35462 points, le S&P500 s'est adjugé 0.84% à 4521 points et le Nasdaq100 1.21%. Le CAC40 devrait ainsi reprendre sa marche en avant ce matin, les contrats Futures laissant envisager un gain de 0.8% dans les premiers échanges.



En données horaires, pas de changements, les oscillations perdurent au sein du range 6915/7150 points. Le débordement des 7085 points, niveau qui devrait être testé à l'ouverture, serait de bon augure pour un retour vers la borne haute de cette zone d'indécision.

