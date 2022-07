En hausse de 0,9% dans le sillage de Wall Street 28/07/2022 | 08:29 Jordan Dufee 28/07/2022 | 08:29 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Positive au dessus de 6260 PTS

Objectif de cours : 6342 PTS

La bourse de Paris a rebondi hier de 0,75% à 6257 points. Les investisseurs voient le verre à moitié plein et préfèrent saluer les bons résultats d'entreprises, au détriment de la dégradation des conditions économiques, soulignée par le FMI dans ses dernières prévisions macroéconomiques. Concernant le principal rendez-vous de la semaine, la Réserve fédérale américaine a relevé son principal taux d'intérêt de trois quart de points. Une augmentation qui est passée comme une lettre à la poste puisque les indices américains ont enregistré de beaux gains hier : +2,62% pour le S&P500 et +4,26% pour le Nasdaq100. Concernant la séance du jour, les publications d'entreprises se poursuivent avec de grands noms en France comme L'Oréal, TotalEnergies, Sanofi, Air Liquide ou encore Schneider Electric. Sur le front des statistiques, c'est le PIB américain du T2 qui retiendra l'attention à 14h30. En attendant, le CAC40 est attendu en hausse de 0,90% à 6315 points. D'un point de vue graphique, la progression de la veille a permis de rallier la ligne des 6260 points. Un franchissement de ce niveau serait synonyme d'une poursuite de la hausse en direction de 6325 points, puis 6342 points par extension, ce qui permettrait de fermer le gap ouvert le 10 juin.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.