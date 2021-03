En légère baisse à l'ouverture 22/03/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 22/03/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5990 PTS

Dans un contexte de hausse des prévisions de croissance et d'inflation, la poussée des rendements obligataires a encore pesé sur la tendance vendredi en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 1.07% à 5997 points pour cette séance des quatre sorcières.

Les nouvelles mesures de confinement instaurées en France ont également pesé sur le moral des intervenants.



Outre-Atlantique, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, les valeurs technologiques ayant rebondi tandis que les financières ont pâti de la décision de la Fed de ne pas prolonger un assouplissement des obligations bancaires en matière de fonds propres au delà du 31 mars.

Le Dow Jones a perdu 0.71% à 32628 points, le S&P500 0.06% alors que le Nasdaq100 a gagné 0.61%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la semaine en légère baisse de 0.15%.

Techniquement, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 5990 points. En l'absence de réaction positive dans cette zone de cours, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5950 points.

