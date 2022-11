En légère baisse à l'ouverture 21/11/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 21/11/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en hausse de 1.04% à 6644 points vendredi pour la compensation, alignant ainsi une septième semaine consécutive de hausse, toujours portée par les espoirs d'un ralentissement du rythme de remontée des taux.

Les marchés n'ont que peu réagi aux récents commentaires des banquiers centraux, qui évoquent la nécessité de poursuivre les resserrements monétaires et les risques de récession.



Côté valeur, Téléperformance a gagné 3.65%, Schneider Electric 2.8%, Essilor 2.36% et Saint Gobain 2.48%, tandis qu'Unibail a signé la plus forte baisse (-1.19%) avec Alstom (-1.09%).



Les indices américains ont également gagné du terrain, grâce aux valeurs défensives et ce, malgré le repli des pétrolières et des valeurs de la consommation discrétionnaire. Le Dow Jones s'est adjugé 0.59% à 33745 points, le S&P500 a gagné 0.48% à 3965 points et le Nasdaq100 a clôturé sur une note stable. Aujourd'hui, l'indice parisien devrait débuter la séance en légère baisse de 0.3%, après le nouveau statu quo de la Banque populaire de Chine.



En données horaires, pas de changement, le CAC40 poursuit sa consolidation horizontale à proximité de ses récents points hauts. A court terme, seule la rupture des 6003 points militerait pour quelques prises de bénéfices en direction des 6576 points dans un premier temps voire 6522 points par extension.

