En nette hausse durant la première partie de séance, le CAC40 a nettement réduit ses gains hier après-midi, suite à la parution de l'indice Empire State manufacturier, ressorti à -31.8 en mai (contre 10.8 précédemment). Après un plus haut à 7455 points, le CAC40 a finalement clôturé sur un timide gain de 0.02% à 7418 points.



Du côté des valeurs, Alstom a engrangé 5.23%, Axa 2.43% et Kering 1.1% tandis qu'Essilor a cédé 0.74%, Engie 0.58% et Publicis 0.54%.



Les indices américains ont également terminé en timide hausse, alourdis par les incertitudes sur le plafond de la dette et les craintes de récession.

Le Dow Jones a gagné 0.14% à 33348 points, le S&P500 s'est adjugé 0.3% à 4136 points et le Nasdaq100 0.55%.



Aujourd'hui, la séance sera rythmée par l'indice Zew en Allemagne à 11h, avec le PIB et la balance commerciale en zone euro, avant les ventes au détail aux Etats-Unis à 14h30, la production industrielle à 15h15, les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 16h.



Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir en légère baisse de 0.2%, dans le sillage des mauvaises statistiques chinoises.

La production industrielle progresse de 5.6% (consensus 10.9%), les ventes au détail de 18.4% (consensus 22% et 10.6% le mois dernier) et le taux de chômage recule à 5.2% (5.3% précédemment).



Techniquement, pas de changement. Comme évoqué hier, le range 7316/7463 points reste d'actualité et la zone des 7395 points fera office de pivot.