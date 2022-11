En légère baisse à la mi-journée 16/11/2022 | 11:52 Laurent Polsinelli 16/11/2022 | 11:52 Envoyer par e-mail :

Malgré l'optimisme lié au ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, la bourse de Paris subit quelques dégagements aujourd'hui (-0.19% à 6628 points) suite à un regain de tensions géopolitiques, après un tir de missile ayant touché un village polonais situé près de la frontière avec l'Ukraine.

L'indice S&P500 progresse quant à lui de 0.15% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Alstom s'adjuge 5%, Thalès 2.6% et Total 1.3% tandis que Saint Gobain cède 2.8%, Worldline 2.6% et Renault 2.5%.



Du côté des statistiques, les ventes au détail et les prix à l'importation seront publiés à 14h30 puis la production industrielle américaine à 15h15 avant les stocks des entreprises à 16h.



Graphiquement, pas de changement. On attendra la sortie des 6573/6684 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

