En légère baisse à la mi-séance

A l'image de la hausse des rendements obligataires, les craintes d'un retour de l'inflation aux Etats-Unis avec le plan de relance, suscitent quelques dégagements aujourd'hui en Europe.

L'indice CAC40 recule actuellement de 0.17% à 5776 points tandis que les indices américains sont attendus à proximité de l'équilibre.



Les pétrolières et les financières restent bien orientées (Total +2.6%, Carrefour +2%, Crédit Agricole +1.6% et Société Générale +1.5%) et c'est Kering qui signe de loin la plus forte baisse (-7.3%), après ses publications trimestrielles.



Du côté de statistiques, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 des ventes au détail et de l'indice PPI, avant la production industrielle à 15h15 puis les stocks des entreprises et l'indice NAHB à 16h.

Les minutes de la Fed seront publiées à 20h.



Techniquement, le CAC40 consolide horizontalement sans réelle intensité. A court terme, on attendra la sortie des 5750/5800 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

