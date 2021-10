En légère baisse à la mi-séance 20/10/2021 | 11:21 Laurent Polsinelli 20/10/2021 | 11:21 Envoyer par e-mail :

Malgré la poussée de Wall Street hier, le CAC40 recule de 0.21% à 6655 points aujourd'hui, alourdi par quelques mauvaises publications de sociétés. Kering cède notamment 4%, Renault 2.2%, Worldline 2% et Cap Gemini 1.3%.

Les valeurs défensives sont en revanche bien orientées, à l'image de Pernod Ricar (+1.2%), Engie (+1.1%) ou encore Veolia (+1%).



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI était conforme aux attentes en zone euro à +1.9%. Les opérateurs prendront connaissance des stocks pétroliers à 16h30 et du Livre Beige de la Fed à 20h.



Graphiquement, pas de changement, le CAC40 consolide après sa forte progression de la semaine dernière. Seul l'enfoncement des plus bas du jour militerait pour une poursuite du mouvement en direction des 6618/6606 points.

