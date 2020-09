En légère baisse après Wall-Street Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5000 PTS/ 5065 PTS

Malgré le nouveau repli de Wall-Street, dans le sillage des valeurs technologiques, les places européennes évoluent en légère baisse aujourd’hui, à l’image du CAC40 qui s’effrite de 0.31% à 5008 points.

Les indices américains sont quant à eux attendus en nette hausse, +0.8% pour le S&P500 et +1.4% pour le Nasdaq100.



Du côté des valeurs, LVMH signe la plus forte hausse (+2.2%), suivie par STM (+1.3%). Pour les baisses, on retrouve Accor (-3.1%) qui sortira du CAC40 le 21 septembre, au profit d’Asltom (+1.6%). Concernant les statistiques, l’indice CPI sera dévoilé aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.3%) puis le budget de l’Etat à 20h. Techniquement, la configuration reste inchangée au sein du range 4930/5065 points. L’indice CAC40 revient tester aujourd’hui le seuil des 5000 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d’un retour vers le bas du range, dans la zone des 4950/4930 points.

Laurent Polsinelli

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.