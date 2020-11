En légère baisse après Wall-Street 18/11/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 18/11/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5415 PTS/ 5520 PTS

Malgré l'orientation hésitante de Wall-Street hier à l'ouverture et des statistiques américaines en demi-teinte, le CAC40 a redressé la barre en fin de séance et clôturé en hausse de 0.21% à 5483 points. La tendance a été portée par les foncières, les valeurs industrielles et les financières.

Unibail s'est adjugé 3.99%, Safran 2.95%, Carrefour 2.3% et Bouygues 1.92%.



Outre-Atlantique, les données macroéconomiques ont globalement déçu. Les ventes au détail progressent de 0.3% (consensus 0.5%), les prix à l'importation reculent de 0.1%, contre +0.2% attendu et les stocks des entreprises progressent de 0.7% (consensus 0.5%). Quant à la production industrielle, elle était conforme aux attentes à +1.1%.

Les indices américains ont finalement terminé en territoire négatif, alors que les mesures de confinement s'intensifient aux Etats-Unis. Le Dow Jones a perdu 0.56% à 29783 points, le S&P500 a cédé 0.48% à 3609 points et le Nasdaq100 0.3%.



Après une clôture proche de son plus haut du jour, le CAC40 devrait reperdre un peu de hauteur ce matin, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.2%.



En données horaires, pas de changement, il faudra attendre la sortie des 5415/5520 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.