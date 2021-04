En légère baisse après Wall Street 07/04/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 07/04/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La détente observée sur les rendements obligataires et les nouveaux records de Wall Street de lundi ont permis au CAC40 de se hisser sur des niveaux inédits depuis 2007, avec un gain de 0.47% à 6131 points à la clôture.



En l'absence d'actualité macroéconomique majeure, les indices américains ont quant à eux marqué une pause, demeurant néanmoins à quelques encablures de leurs récents points hauts. Le Dow Jones a terminé en repli de 0.29% à 33430 points, le S&P500 a cédé 0.1% à 4073 points et le Nasdaq100 0.05%. Dans leur sillage, le CAC40 devrait ainsi reprendre son souffle ce matin, comme le laissent envisager les contrats Futures en baisse de 0.1%.



Techniquement, pas de changement, la tendance est haussière en données horaires au-dessus des 6100 points avec les 6168 points en ligne de mire. Le sens de sortie de cette zone devrait être déterminante pour l'orientation à venir.

