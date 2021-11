En légère baisse après Wall Street 11/11/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/11/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7069 PTS

Objectif de cours : 7016 PTS

En dépit de l'inflation américaine supérieure aux attentes, le CAC40 a bénéficié de la remontée initiale de Wall Street pour réduire ses pertes hier et clôturé en timide hausse de 0.03% à 7045 points.

Alstom a bondi de 9.7% après ses résultats, Carrefour a engrangé 3.5%, Stellantis 2.4% et Vivendi 2.2%, tandis que Kering ferme la marche, avec une perte de 2.5%, suivie par STM (-2%) et Crédit Agricole (-1.8%).



Coté macro, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 267K (contre 271K la semaine dernière). En revanche, l'indice CPI progresse bien plus que prévu (0.9% contre 0.4% précédemment), un plus haut de 30 ans.



Les indices américains ont dans un second temps repris le chemin de la baisse, à l'image du Dow Jones qui a perdu 0.66% à 36079 points. Le S&P500 a cédé 0.82% à 4646 points et le Nasdaq100 1.44%. Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.2% ce matin.

Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7016/7069 points pour agir.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.