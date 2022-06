En légère baisse après Wall Street 23/06/2022 | 08:01 Laurent Polsinelli 23/06/2022 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Après un plus bas à 5834 points hier, en début de séance, pénalisé par les craintes de récession, la bourse de Paris a effacé une bonne partie de ses pertes durant la dernière heure de cotation, pour finalement clôturer en baisse de 0.81% à 5919 points. Sur le front des valeurs, Cap Gemini a gagné 2.01%, Worldline 1.98%, Pernod Ricard 1.83% et Orange 1.65% tandis qu'ArcelorMittal a décroché de 9.56%. Carrefour a perdu 7.16% et Airbus 3.25%. Outre-Atlantique, l'audition de Jerome Powell s'est avérée sans grande surprise. La Fed continuera d'augmenter ses taux d'intérêt tant que l'inflation ne sera pas redescendue à son objectif de 2%. Une nouvelle hausse de 75 points de base semble sur la table le mois prochain, le président de la Fed ayant par ailleurs admis qu'une récession était "certainement une possibilité".

Bien orientés à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement terminé dans le rouge, alourdis notamment par le secteur pétrolier. Le Dow Jones a perdu 0.15% à 30483 points, le S&P500 a cédé 0.13% à 3759 points et le Nasdaq100 0.16%. Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en légère baisse de 0.3% aujourd'hui, en attendant les indices Flash PMI manufacturier et services.

En données horaires, une nouvelle tentative de reprise se met en place sur la zone des 5834 points. Le débordement des 5956 points permettrait d'anticiper un retour rapide vers les 6030/6060 points.

