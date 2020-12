En légère baisse avant l'ADP et le Livre Beige de la Fed 02/12/2020 | 08:02 Laurent Polsinelli 02/12/2020 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5555 PTS/ 5595 PTS

Portée pas une activité manufacturière robuste en Chine, au Japon, en zone euro et aux Etats-Unis, la bourse de Paris a terminé en hausse de 1.17% à 5582 points hier. La tendance a notamment été soutenue des deux côtés de l'Atlantique par le compartiment des financières, tandis que Steven Mnuchin et Jerome Powell ont assuré que la priorité reste au soutien de l'économie et que la Fed reste disposée à utiliser tous les instruments nécessaires.

Les Démocrates et les Républicains ont par ailleurs proposé un "package" de soutien financier d'urgence de 908Mds$ avant de discuter ultérieurement d'un plan de 2.000Mds$.



Outre-Atlantique, les indices ont inscrit de nouveaux records absolus, à l'image du Nasdaq100 qui engrange 1.52% à 12455 points. Le S&P500 a gagné 1.13% à 3662 points et le Dow Jones 0.63% à 29823 points.



Ce matin, le CAC40 est attendu en légère baisse de 0.1%.

En données horaires, la configuration demeure inchangée, le marché parisien consolidant horizontalement sans réelle intensité. Seul un retour sous les 5518 points suggérerait des dégagements plus marqués en direction des 5490/5446 points.

