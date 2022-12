En légère baisse avant le PPI en zone euro et le NFP

Après la forte hausse de Wall Street mercredi , suite aux propos de Jerome Powell sur une possible modération des hausses de taux en décembre, la bourse de Paris a terminé en timide hausse de 0.23% à 6753 points, soutenu par le compartiment des technologiques. Les incitatives sont néanmoins restés limitées en Europe, le président de la Fed ayant par ailleurs réitéré que le travail était loin d'être terminé et que les taux seraient vraisemblablement portés à un niveau supérieur à celui attendu en septembre.

Les statistiques du jour étaient mitigées. L’indice Final PMI manufacturier est ressorti à 47.1 en zone euro (47.3 précédemment) et à 46.5 au Royaume Uni (contre 46.2). Le taux de chômage est par ailleurs en baisse à 6.5% en zone euro (6.6% précédemment).

Outre-Atlantique, l’indice Core PCE progresse de seulement 0.2%, les inscriptions hebdomadaires au chômage reculent à 225K (241K la semaine passée), les dépenses et revenus des ménages montent de respectivement 0.7% et 0.8% mais l'ISM manufacturier tombe à 49 (50.2% précédemment) et les dépenses de construction sont en baisse de 0.3%.

Les indices américains ont quant à eux repris leur souffle et terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.56% à 34395 points, le S&P500 a cédé 0.09% à 4076 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.1%.



Ce matin, en attendant l'indice PPI en zone euro et le rapport mensuel sur l'emploi américain, le CAC40 devrait céder 0.3% dans les premiers échanges.

Techniquement, la configuration demeure inchangée. On suivra de près la sortie des 6730/6792 points pour agir.