En légère baisse avant le rapport mensuel sur l'emploi américain 03/02/2023 | 11:23 Laurent Polsinelli 03/02/2023 | 11:23 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7112 PTS/ 7200 PTS

En attendant le rapport mensuel sur l’emploi américain à 14h30, le CAC40 subit quelques prises de bénéfices, après avoir engrangé 10% depuis le 1er janvier.

L’indice parisien avait terminé en hausse de 1.26% hier, après le relèvement de 50 points de base des taux directeurs de la BCE.

Cette dernière semble déterminée à poursuivre sa lutte contre l’inflation, avec une nouvelle hausse de 50 points de base attendue en mars, avant d’évaluer la trajectoire de sa politique monétaire. Elle s’est également montrée plus optimiste concernant les perspectives économiques de la zone euro. Le CAC40 recule de 0.28% à 7145 points, après un plus haut à 7184 points la veille.

Le S&P500 cède quand à lui 0.8% en préouverture. Au niveau des valeurs, Publicis engrange 3.1%, Essilor 1.5% et Total 1.1% tandis que Sanofi cède encore 2.9%, Worldline 2.8% et Air Liquide 1.8%. Concernant la macroéconomie, l’indice Final PMI services est ressorti à 50.8 en zone euro (50.7 précédemment). Cet après-midi, le consensus table sur un taux de chômage à 3.6% aux Etats-Unis, avec un salaire horaire en hausse de 0.3% et 193K créations d’emplois.

L’indice Final PMI services sera publié à 15h45 puis l’ISM services à 16h. Comme évoqué ce matin, la tendance demeure haussière au-dessus des 7112 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau militerait pour de nouveaux dégagements qui pourraient ramener l'indice vers les 7059 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.