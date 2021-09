En légère baisse avant le retour de Wall Street 07/09/2021 | 11:34 Laurent Polsinelli 07/09/2021 | 11:34 Envoyer par e-mail :

En attendant le retour de Wall Street, fermée pour le long week-end du « Labor Day », la bourse de Paris peine à trouver une réelle orientation ce matin. Le CAC40 cède actuellement 0.11% à 6736 points et le S&P500 devrait débuter la semaine non loin de l’équilibre.



Du côté des statistiques, l’indice Zew allemand a déçu, ressortant à 26.5 contre 40.4 le mois dernier. Le PIB en zone euro a, en revanche, été révisé à la hausse de 2% à 2.2%.

Aucun chiffre n’est au programme en deuxième partie de séance. Techniquement, l'indécision perdure. A court terme, on suivra la sortie des 6720/6750 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 HERMÈS INTERNATIONAL 1294.5 1.33% TELEPERFORMANCE SE 384.9 1.05% LEGRAND 98.34 0.97% KERING 700.6 0.91% BOUYGUES 36.1 0.67% RENAULT 29.735 -1.39% AIRBUS SE 114.1 -1.54% WORLDLINE 71.81 -1.60% THALES 84.04 -2.28% DANONE 60.22 -2.49% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.