En légère baisse dans les premiers échanges

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5065 PTS

L'accalmie aura été de courte durée, la bourse de Paris a reperdu hier la quasi intégralité de ses gains de lundi, affaibli par le repli de Wall-Street et le nouveau décrochage des valeurs technologiques américaines.

Avec la plupart de ses composantes dans le rouge, le CAC40 a ainsi clôturé en forte baisse de 1.59% à 4973 points, dans le sillage des pétrolières, des bancaires et des technos.

Airbus a décroché de 4%, suivi de près par Société Générale (-3.7%) et Total (-3.6%).

Seuls Carrefour et Peugeot surnagent, avec des avancées de l'ordre de 0.6%. Outre-Atlantique, les indices ont terminé sur leurs plus bas du jour, à l'image du Nasdaq100 qui cède 4.77%. Tesla s'enfonce de 21% et les GAFAM de plus de 4% en moyenne, la palme revenant à Apple qui a perdu 6.73%.

Ce matin, l'indice parisien est attendu en légère baisse de 0.2%.

En données horaires, le CAC40 est revenu au contact de la borne basse de son range située vers 4930 points. Cette zone de cours devra engendrer une réaction positive sous peine d'assister à une poursuite des dégagements en direction des 4890 points puis 4850 points.

