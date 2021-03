En légère baisse, les regards tournés vers la Fed 17/03/2021 | 11:03 Laurent Polsinelli 17/03/2021 | 11:03 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6020 PTS/ 6110 PTS

Dans l'attente de la décision de la Fed en matière de politique monétaire ce soir, ainsi que de ses projections économiques, la bourse de Paris s'inscrit en légère baisse de 0.16% à 6046 points, restant préoccupée par les tensions sur le marché obligataire.

Les valeurs automobile et les financières sont bien orientées, à l'image de Renault (+3.02%), Bnp Paribas (+2.34%) ou Crédit Agricole (+1.2%).

A l'opposé, Unibail perd 2.3% et Alstom 1.2%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI est conformes aux attentes en zone euro (0.9%). Les opérateurs prendront connaissance aux Etats-Unis des permis de construire et des mises en chantier à 13h30 puis des stocks pétroliers à 15h30 avant la décision de la Fed à 19H.

Jerome Powell fera sa traditionnelle conférence de presse à 19h30. Techniquement, la configuration demeure inchangée. La dynamique est positive au-dessus des 6020 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 5950 points comme premier objectif baissier.

© Zonebourse.com 2021 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM -1.64% 41.92 -8.56% BNP PARIBAS 0.96% 51.68 18.76% CAC 40 -0.01% 6054.82 9.08% RENAULT 3.10% 39.635 7.51% UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE -1.31% 72.58 13.87% Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.