La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.85% à 7123 points hier, toujours malmenée par la poussée des rendements obligataires et par les craintes concernant l'économie chinoises qui ont nettement pesé sur le secteur minier et le luxe.

Kering a décroché de 4.54%, Hermès a perdu 3.36%, LVMH 2.59%, Pernod Ricard 2.47%, Alstom 2.19% et L'Oréal 1.72% mais quelques titres surnagent. Schneider Electric a gagné 0.8%, Legrand 0.69%, Sanofi 0.53% et Total 0.36%.

En l'absence de publication macroéconomique, les indices américains ont quant à eux clôturé en timide hausse après le repli de la semaine dernière.

Le Dow Jones a gagné 0.13% à 34006 points, le S&P500 s'est adjugé 0.4% à 4337 points et le Nasdaq100 0.46%.

Aujourd'hui, les opérateurs attendent l'indice Case Shiller à 15h, l'indice du Conference Board, l'indice manufacturier de Richmond et les ventes de logements neufs à 16h.

Le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.2% ce matin.



En données horaires, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 7208 points, voire sous les 7160 points en intraday. La zone des 7087 points constitue désormais l'ultime rempart avant les 7052 points, plus bas de début juillet.