En légère baisse pour les trois sorcières

La bourse de Paris a subi de lourds dégagements hier, au lendemain des minutes de la Fed qui montre que la plupart de ses responsables envisagent de réduire le soutien monétaire dès cette année, alors que les objectifs en matière d'emploi pourraient être atteints d'ici peu. Le CAC40 a clôturé en forte baisse de 2.43% à 6605 points, impacté par le décrochage des valeurs du luxe, des banques et des valeurs liées à l'énergie. La Chine envisage par ailleurs un plan de redistribution de la richesse qui pourrait se traduire par une augmentation des impôts des plus riches.



Kering a décroché de 9.47%, Arcelor Mittal a perdu 7.01%, LVMH 6.38% et Hermès 4.69%. Parmi les quelques valeurs dans le vert, Sanofi, Air Liquide et Worldline gagnent 0.5%.



Les indices américains ont quant à eux fait preuve de résilience et ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones termine en repli de 0.19% à 34894 points tandis que le S&P500 progresse de 0.13% à 4405 points et le Nasdaq100 s'adjuge 0.51%.



Ce matin, pour cette séance des trois sorcières, le CAC40 est attendu en baisse de 0.1%.

En données horaires, la tendance reste baissière sous les 6671 points, borne basse du gap laissé ouvert hier. A court terme, le sens de sortie des 6560/6671 points devrait être déterminant.

