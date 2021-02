En légère baisse pour terminer la semaine 12/02/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 12/02/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5627 PTS

En l'absence de nouveaux catalyseurs, la bourse de Paris a fait du surplace hier, dans le sillage des résultats contrastés des sociétés et de l'indécision de Wall Street. Le CAC40 a ainsi clôturé en timide baisse de 0.02% à 5669 points.

Parmi les plus fortes variations, Crédit Agricole s'adjuge +4,9%, suivie par STM (+3,5%) et Danone (+2,2%) alors que Legrand ferme la marche (-4,2%), avec Pernod Ricard (-2,2%) et Sanofi (-2%). Outre-Atlantique, le Nasdaq100 a gagné 0.58% à 13734 points mais les gains sont plus timorés pour le S&P500 qui progresse de seulement 0.17% à 3916 points. Le Dow Jones s'est pour sa part effrité de 0.02% à 31430 points.

Seule statistique américaine au programme, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 793K contre 755K attendu.



Les opérateurs prendront connaissance aujourd'hui de l'indice de confiance du Michigan à 16h.

Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la séance en timide baisse de 0.2%.



Techniquement, l'indice parisien montre quelques signes d'essoufflement et consolide horizontalement sans réelle intensité. La zone de cours actuelle devra susciter une réaction positive sous peine de nouveaux dégagements en direction des 5627/5600 points voire 5560 points par extension.

