En légère hausse, Wall-Street fermée pour Thanksgiving

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5536 PTS/ 5600 PTS

A l'issue d'une séance peu volatile, ponctuée par de nombreuses statistiques américaines, le CAC40 a terminé en légère hausse de 0.23% à 5571 points.

Outre les inscriptions hebdomadaires au chômage ressorties à 778K (consensus 732k) et les revenus des ménages en baisse de 0.7%, les données macroéconomiques américaines ont rassuré, entretenant l'appétit pour le risque des opérateurs. Le PIB américain progresse de 33.1%, les commandes de biens durables de 1.3%. Les ventes de logements neufs ont dépassé les attentes à 999K et les dépenses des ménages grimpent de 0.5% tandis que les stocks pétroliers reculent de 0.8M, permettant au Brent et au WTI d'engranger 2% en moyenne.



Aux Etats-Unis, à la veille du pont de Thanksgiving (Wall-Street étant fermée jeudi et ouvert une demi-séance vendredi), les indices ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.58% à 29872 points au lendemain de son nouveau record, le S&P500 a reculé de 0.16% à 3629 points tandis que le Nasdaq Composite a inscrit un nouveau record en clôture (+0.48% à 12094 points).



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en légère hausse de 0.15%.



Graphiquement, la tendance demeure haussière en données horaires au-dessus des 5536 points, l'indice se dirigeant vers les 5600 points. Seul l'enfoncement des 5536 points militerait pour l'amorce d'une consolidation en direction des 5517/5490 points.

