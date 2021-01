En légère hausse à l'ouverture 12/01/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/01/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 12/01/2021 | 08:00

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5629 PTS/ 5721 PTS

Dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels vendredi, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.78% à 5662 points hier, affectée par les incertitudes politiques américaines et les craintes sanitaires, avec le variant britannique du coronavirus qui se propage rapidement.



Les indices américains ont également cédé du terrain malgré les espoirs d'un vaste plan de relance qui devrait présenter prochainement Joe Biden. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.29% à 31008 points, le S&P500 a cédé 0.66% à 3799 points et le Nasdaq100 1.55%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la séance en légère hausse de 0.2%.



Techniquement, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation horizontale sans réelle intensité. On suivra de près la sortie des 5630/5721 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.