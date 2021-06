En légère hausse à la mi-séance 08/06/2021 | 11:14 Laurent Polsinelli 08/06/2021 | 11:14 Envoyer par e-mail :

A l’approche de la réunion de la BCE sur les taux jeudi et de la publication de l’indice CPI aux Etats-Unis, le CAC40 évolue en timide hausse de 0.22% à 6558 points, alourdi par les financières et les valeurs liées aux matières premières.



Sur le plan macroéconomique, la production industrielle allemande a reculé de 1% tandis que l’indice Zew est ressorti à 79.8 contre 86 attendu. En zone euro, le PIB recule de 0.3% (consensus -0.6%). La balance commerciale américaine sera publiée à 14h30.



Graphiquement, pas de changement, la dynamique demeure positive en données horaires au-dessus des 5620 points. A court terme, le sens de sortie des 6520/6560 points permettra de mettre à profit une poursuite du mouvement en direction des 6600 points ou au contraire, quelques prises de bénéfices avec les 6470 points en ligne de mire.

