En légère hausse après les records US

Après un nouveau record absolu à 7201 points hier en début de journée, le CAC40 a peu à peu réduit ses gains et basculé dans le rouge, avec l'ouverture hésitante de Wall Street et une légère tension sur les marchés obligataires. A la clôture, l'indice parisien cédait 0.38% à 7154 points.



Malgré un bond de 17.5% à 97.8 milliards de dollars du déficit commercial américain, les grands indices ont finalement terminé dans le vert. Le Dow Jones et le S&P500 ont ainsi signé de nouveaux records en clôture, avec des gains respectifs de 0.25% et 0.15%. Le Nasdaq100 a pour sa part grappillé 0.01%.



Tandis que les craintes sanitaires persistent, avec l'envolée du nombre de contaminations, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.15% aujourd'hui.

D'un point de vue technique, à très court terme, on suivra de près la sortie des 7137/7201 points pour agir dans un sens comme dans l'autre. Une sortie par le bas de cette zone devrait engendrer de nouveaux dégagements en direction des 7100/7065 points.





